Ankara’da düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular 4 gümüş madalya ile döndü.

Başkentte düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda, Kayserili sporculardan yıldızlar kategorisinde Ekrem Taşdemir, Büyükler kategorisinde ise Muhammed Koç, Cihat Adahan ve Recep Yemilihalıoğlu Gümüş madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Yaklaşık 2 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın talimatlarıyla hizmete kazandırılan Gevher Nesibe Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.