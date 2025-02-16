Kayseri Spor A.Ş SporKulübü’nden KutayTek ile Fatma Maraşlı, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım forması ile mücadele edecek.

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası 17-24 Şubat tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde yapılacak. Bu önemli şampiyonaya 24 ülkeden 217 sporcu katılacak. Bu şampiyonaya TürkMilli Takımı da iddialı şekilde katılacak. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunda Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü’nün Milli Sporcuları Kutay Tek ile Fatma Maraşlı isimleri yer alacak.

Her iki sporcuda milli takımın madalya umutları arasında yer alıyor.