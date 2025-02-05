Katar’da düzenlenen WTT Doha Masa Tenisi Turnuvasında mücadele eden Kayserili sporcular, çift erkeklerde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

25 Ocak ile 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Katar’da düzenlenen WTT Doha Masa Tenisi Turnuvasında Kayserili sporcular altın madalya kazandı. U15 Çift Erkekler final mücadelesinde Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman rakiplerini 3-1 yenerek birinciliği elde etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada altın madalyaya ulaşan sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. Açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörleri Kemal Balım ile Halil Adak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.