Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası (KOSO) tarafından bakıma ve tamire ihtiyacı olan araçlar için bir ekip oluşturularak bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası (KOSO) tarafından bakıma ve tamire ihtiyacı olan araçlar için bir ekip oluşturularak bölgeye gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye vatandaşların ihtiyaçları olan malzemeler, yurdun her yanından gönderildi. Gıda ve giysi gibi yardımların yanı sıra Kayseri Oto Sanatkarlar Odası tarafından oluşturulan tamir ve bakım ekibi de deprem bölgesine gönderildi.

Yardım için seferberlik ilan ederek 40 kişilik tamir ve bakım ekibi ayarladıklarını söyleyen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, “Biz Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak depremin olduğu andan itibaren hep depremzedelerin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. KESOB olarak neler yaptığımıza gelince, birliğimize bağlı 41 odamız artı 32 bin esnaf sanatkarımız var. Hep beraber seferberlik ilan ettik bu süreçte. Şu anda neden burada olduğumuza gelince de benim buraya ikinci gelişim. Aynı zamanda ben Kayseri Oto Sanatkarlar Odası (KOSO) başkanıyım. KOSO’da 40 kişilik bir ekip ayarladık. Bu ekip de, elektrikçi, motorcu, oto lastikçiden oluşuyor. Onlara burada gerçekten ihtiyaç vardı. Birçok insanın iş yerlerinde hasar vardı. Orada olmasa evlerinde hasar vardı. Bizim burada destek olmamız gerekiyordu. Aileler araçlarına çocuklarını, ailesini almış, yolda kalanlar vardı. Bizim onları yolcu etmemiz gerekiyordu. Arızalarını gidermemiz gerekiyordu” dedi.

Odakır, odaların branşlarına göre yardım çalışmaları yaptığını söyleyerek, “Ayrıca AFAD’ın araçlarında arıza yapanlar vardı. Onların araçlarını giderdik. Yani 40 kişilik bir ekip, 14 servis aracı ve bir tane de çekici ile burada bir hafta boyunca hizmet verdik. Şu anda da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü burada hepimiz gıda yardımında bulunduk ama bizim KESOB olarak odalarımız branşlarına göre destek oldu. Örneğin Emlakçılar Odası konutlarla ilgili çalışmalar yaptı. Depremzedelere de barınma yerleri lazımdı ve şu anda da gerçekten güzel bir çalışmayla bunu atlatacağız. Ben rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın, göstermesin diyorum çünkü gerçekten içimiz yanıyor. Konuşurken de duygulanmamak elde değil. Rabbim inşallah bir daha böyle bir acı göstermez. 11 ilde böyle bir deprem etkisi oldu ama Türkiye bu acıyı yaşadı, dünya yaşadı” ifadelerini kullandı.