Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, 10 yıl içerisinde Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 150 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyleyerek, "Bizim Kayseri olarak hedeflenen ticaret hacminden kendimizde bir yüzde belirleyip oraya odaklanmamız lazım" dedi.

MÜİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer; Suriye’de Esed rejiminin çökmesi ve yeni bir devletin kurulmaya başlanmasıyla beraber, ülkenin yeniden ayağa kaldırılacağını ve bu süreçte Türk iş insanlarına görev düşeceğini kaydetti. MÜSİAD olarak buna öncülük etmeye çalıştıklarını kaydeden Akmermer; "61 yıllık Baas Rejimi, yaklaşık 50 yılın üzerindeki Esed yönetimi çöktü. 8 Aralık’ta Suriye, özgür Suriye’ye kavuştu diyebiliriz. Türkiye’nin de bu sürece kadar kardeşi Suriye halkına insani açıdan da çok ciddi katkıları oldu. Hem Suriye’nin içerisinde hem ülkemiz içerisinde onları misafir etme anlamında katkıları oldu. Bizler bu noktada hem insani hem de iktisadi yardım etmek zorundayız. Çünkü orada yeniden bir yapılanma söz konusu. Bizde MÜSİAD öncülüğünde Kayserili iş insanları olarak İdlib’te 600 tane hane oluşturmuştuk. Orada var olan ilişkilerimizin referansı noktasında MÜSİAD açısından bir kabul görülmüşlük var. Hızlı bir şekilde aksiyon almak suretiyle kurucu genel başkanımız ve genel başkan yardımcımız 8 Aralık’tan 13 gün sonra 21 Aralık’ta 5 gün süren Halep, İdlip, Şam ve Hama olmak üzere temaslarda bulundular. Geçtiğimiz günlerde de Gaziantep’te Suriye-Türkiye İşbirliği toplantısı yapıldı. 800’ün üzerinde Suriye’den gelen iş adamları ile zirve geliştirildi. Biz MÜSİAD Kayseri olarak 8 Aralık’tan sonra oluşan farkındalık çalışmalarına şube olarak ön planda olduk. MÜSİAD’da oluşturulan çalışma grubu içerisinde aktif bir rol aldık. Bu vesileyle de Gaziantep’te yapılan zirveye üyelerimizde birlikte çıkarma yaptık. Ziyarete giderken de şehrimizin diğer sermaye platformu olan KAYSO, KTO, Kayseri OSB ile birlikte gittik. Biz Kayseri’nin ekonomik kuruluşları olarak bu farkındalığın Kayseri’nin gündeminde önemli bir yer etmesi konusunda hem fikiriz. Kayseri’nin bütün ekonomik platformlarının Suriye konusunda birlikte hareket etmeleri çok önemli. Bu çerçevede daha aktif çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"10 yıl içerisinde Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 150 milyar dolara ulaşması hedefleniyor"

Akmermer; "Zaten ticaretimiz bir şekliyle devam ediyordu. 2024 yılı sonu itibariyle 2.4 milyar dolar Suriye ile ticaret hacmimi vardı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 150 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu çok önemli bir rakam. Bizim Kayseri olarak hedeflenen ticaret hacminden kendimizde bir yüzde belirleyip oraya odaklanmamız lazım. Kendimizin swot analizini yaptığımızda güçlü yönümüz olan mobilya, mobilyaya bağlı ürünler, dayanıklı ürün altında kümelendireceğimiz ev aletleri, çelik kapı, metal ve metale bağlı ürünler ve en önemlisi inşaat. Orada 2 milyona yakın bağımsız konutun bir dönüşümü söz konusu. Bunun toplam maliyeti de 400 milyar dolar. Kayseri inşaat anlamında da güçlü şirketleri olan bir şehir. Bizim Suriye ile yeni oluşan bu rejimle iyi ilişkiler çerçevesinde TOKİ de aktif bir rol alacaktır. Bireysel olarak da oradaki inşaat çalışmalarında Kayseri’deki inşaat firmalarının da orada olmasını sağlamak istiyoruz. Kısa bir süre içerisinde Şam ziyaretinde bulunacağız. Ondan sonrası içinde burada bahsettiğim erklerle bir araya gelerek birlikte hareket etmek istediğimizi belirteceğiz. İnşallah hem Suriye’de hem de Suriye’nin dışında burada yapılacak olan çalışmalarda daha planlı bir şekilde orayı hedefte tutacağımız bir dönemin çalışmalarını başlatacağız" diye konuştu.

"Acele etmek lazım ama acele ederken de tedbiri elden bırakmamak lazım"

İş insanlarına uyarılarda da bulunan Ferhat Akmermer; "Suriye’yi çok büyük bir fırsat olarak nitelendirirken dikkat edilmesi gereken bir hususa da temas etmek istiyorum. Orada hali hazırda yeni bir devlet kuruluyor diyebiliriz. Bazı belirsizlikler mevcut ama enseyi karartmamak lazım. İhracat şartları çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar ile büyük fırsatlar var. O belirsizliklerin açabileceği bazı olumsuzluklar var. Acele etmek lazım ama acele ederken de tedbiri elden bırakmamak lazım" dedi.