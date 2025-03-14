Bursa’da 13-15 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen Özcan Kutlu U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasında Kayserili Ravzanur Avkıran, Türkiye üçüncüsü oldu.
Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü atletlerinden Ravzanur Avkıran, Bursa’da düzenlenen Özcan Kutlu U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasında 13 Yaş Kızlar 1000 metre kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç sporcuyu ve antrenörü Burcu Subatan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA