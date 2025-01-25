Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, son günlerde bazı haber sitelerinde çıkan ve Çankırı’da kaya tuzu kullanılarak yapılan pastırmanın Kayseri’ye rakip olması haberleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Daha önce de sahiplenilmeye çalışıldı ama kime sorsanız pastırma Kayseri’nindir” dedi.

Çankırı’da kaya tuzu kullanılarak yapılan pastırmanın Kayseri pastırmasına rakip olabileceği haberlerini Kayserili pastırmacılar değerlendirdi. Kayserili pastırmacı Yasin Güzel, haberleri gördüklerini fakat Kayseri pastırmasının yüzyıllardır var olduğunu söyledi. Güzel açıklamasında; "Bizler de bu haberleri internette görüyoruz tabi. Bu duruma biraz da gülüyoruz. Çünkü bundan 600-700 sene öncelerine gittiğimiz zaman Osmanlı döneminde dahi pastırmanın Kayseri’ye ait olduğu kitabelerde ve tarih kitaplarında da yazar. Kayseri pastırma ile özdeşleşmiş bir şehrimiz. Şu anda da Çankırı’da böyle bir pastırma yapıldığını duyduk. Kaya tuzundan yapıyoruz diyorlar. Kayseri’deki pastırmanın yapılış şekli çok daha farklıdır. 3 ay kuruttuğumuz etin üzerine çemen süreriz ve o şekilde doğrarız. Burada el emeği var tabi ama İnşallah o arkadaşları da Kayseri’ye yolları düştüğü zaman bekleriz Kayseri pastırması yemeye. Tavsiye ederiz onlara da. Pastırma Kayseri’nindir. Daha önce de tabi Afyon, Sivas gibi şehirlerimiz de sahip çıkmaya çalıştı ama kime sorsanız pastırma Kayseri’nindir” ifadelerini kullandı.