Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Berk Eren Vurankaya, Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2024 ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası 23-26 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Berk Eren Vurankaya, Makaralı Yay U13 Erkekler Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu, ailesi ve Antrenörler Furkan Dernekli ile Emre Çömez’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.