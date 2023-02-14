Cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da katılarak Karataş ailesine baş sağlığı diledi.

Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybeden Mehmet Bukem Somtaş Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni Zafer Karataş’ın eşi Hatice Karataş oğlu Ahmet Karataş ve kayınvalidesinin cenazeleri Hulusi Akar caminde kılınan namazın ardından Erkilet Mezarlığına defnedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öğretmen Zafer Karataş’ın eşi, oğlu ve kayınvalidesi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

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