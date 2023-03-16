Türkiye Muaythai Federasyonu 2023 Gençler ve U-23 Türkiye Şampiyonası Antalya-Kemer’de başlamıştı. Finallerin yapılacağı 6 Şubat günü deprem dolayısıyla finaller iptal edilmişti. Normalleşmeye döndükten sonra deprem nedeniyle ertelenen finaller 14-15 Mart 2023 tarihinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapıldı.

Yapılan finallerde kategori sikletlerinde 10 birincilik kazanan Kayserili sporcular böylece Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler. Turnuvayı değerlendiren Kayseri Muaythai İl Temsilcisi FatihKaan Ulu, “Sporcularımızı yetiştiren Kayserimizin Antrenörleri Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Göksel Cingöz, Şakir Kaymaz, İlayda Güvercin, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Menderes Koyuncu, Nurten Kurt, Adem Karakaş, Burhan Özpoyraz, Talip Şenolmuş, Selim Küçük, İbrahim Mortaş, Fatih Gencebay, Ümit Hançer’e ve Asbaşkanımız Halil Demir başkanıma emek ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Muaythai ailesi Türkiye’de birlik beraberlikleriyle başarılarıyla azim ve hırslarıyla tanınan bir ailedir. Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde yapacağımız Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Turnuvada kategori ve sikletlerinde birinci olan ve Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Kayseri Bölgesi sporcuları şöyle:

Yunus Emre Can Aydemir (ALT genç 42 kg birinci), Murat avcı (ÜST genç +91 kg birinci), Utku Mete Yağcı (ÜST genç 54 kg birinci), Genco Acun (ALT genç 51 kg birinci), Umut Özkan (ALT Genç 75 kg birinci), Ayşe Sena Nergiz (ÜST Genç 42 kg birinci), Asude Koyuncu (ALT Genç 54 kg birinci) Muhammet Ali Kaygısız (ÜST Genç 67 kg birinci), İsa Taşdemir (U-23 75 kg birinci), Nadiye Özdemir (U-23 54 kg birinci), Ömer Han Aytaç (Yıldız 48 kg. birinci)