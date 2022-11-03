Kayserili Kayak Sporcusu Ömer Faruk Karadoğan, U14-U16 Çocuk Milli Takım Kayak Kampı’na davet edildi.

Kayserili Kayak Sporcusu Ömer Faruk Karadoğan, U14-U16 Çocuk Milli Takım Kayak Kampı’na davet edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada genç sporcunun milli davet aldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Sporcu Eğitim Merkezi Alp Disiplini sporcumuz Ömer Faruk Karadoğan, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 4-27 Kasım 2022 tarihlerinde Avusturya’da yapılacak olan U14-U16 Çocuk Milli Takım Kayak Kampına davet edildi. Sporcumuzu tebrik eder başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.