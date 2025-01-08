Kayserili karate sporcusu Kaan Kandemir, Ankara’da yapılan Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde mücadele ettiği kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 2-6 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda 37 farklı kategoride bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcu Kaan Kandemir, mücadele ettiği 68 kiloda Genç Kumite kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Kaan Kandemir ve antrenörü Metin Balkaya’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.