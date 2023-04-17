Kayseri TOHM Merkezi güreşçileri başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U20 Güreş Türkiye Şampiyonası’nda madalyalara ambargo koydu.

14-16 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan U20 Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri TOHM Güreş sporcuları 8 madalyayla Kayseri’ye döndü. Madalyalara ambargo koyan sporculardan oluşan Kayseri Şeker takımı Türkiye Şampiyonu oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.