Sivas’ta yapılan Muaythai Süper Lig son ayak finallerinde şampiyon olan Kayserili sporcu GülistanTuran, Süper Lig kemerini alarak milli takıma da ismini yazdırdı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; Sivas’ta yapılan Muaythai Süper Lig son ayak finallerinde şampiyon olan Gülistan Turan’ı tebrik ederek milli takımda başarılar diledi. Kayseri’nin Muaythai de yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Ulu açıklamasında; "Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Gülistan Turan, 2025 yılı milli takımında mücadelesine devam edecek, Bir önceki Süper Lig finallerinde kemer alıp şampiyon olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcularımız Sercan Koç ve Ezgi Keleş ile birlikte Kayserili sporcularımız başarı üzerine başarılar ekleyerek takdirleri topladılar. Gülistan Turan ve Antrenörümüz Yücel Haspolat’ı tebrik ediyorum. Gülistan Turan, Sercan Koç ve Ezgi Keleş 2025 yılı ulusal ve uluslararası yapılacak olan faaliyetler kapsamında Milli takım Antrenörümüz Yücel Haspolat ve Milli Takımlar Sportif Direktörümüz Göksel Cingöz nezaretinde çalışmalarına devam ediyorlar. 2025 faaliyetleri için Kayseri Muaythai takımımızı en iyi şekilde oluşturup, başarılarımızı katlamak için Kayseri Muaythai antrenörlerimiz ile birlikte sıkı bir antrenman periyoduna girdik. Muaythai kategorileri büyükler, gençler, çocuklar olmak üzere 2025 yılında da yine inşallah Kayseri’ye madalyalarla geleceğiz” diye konuştu.