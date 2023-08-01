6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Kayseri’de ağır hasar alan ve daha sonrasında yıkılan bina sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye destekleri için teşekkür etti.

6 Şubat depreminde evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Mimarsinan Konakları sakinleri; Kayseri’nin de ’Yerinde Dönüşüm’ çerçevesine alınmış olmasından dolayı verilecek 500 bin hibe, 800 bin 0 faizli kredi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerini iletti.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili yönetmeliğin çıkmasının ardından depremzedelere bilgilendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi.