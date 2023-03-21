Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle Kazdağları’na düzenlenen tırmanışa, Kayseri’den 17 dağcı katıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ‘Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı’ düzenlendi. Kazdağları’na düzenlenen tırmanışa Kayseri’den de 17 dağcı katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Tarihimizde önemli bir yeri olan ve ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten şehitlerimizi anmak ve federasyonumuzun faaliyetine katılmak için Kayseri’den 17 dağcı katılım sağladık. Kazdağları’na yapılan tırmanışı 17 dağcımız başarı ile gerçekleştirdi. Bu anlamla etkinliği düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederken, vatanın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.