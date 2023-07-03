Kayserili dağcılar tırmanma etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Munzur Dağı’na tırmandı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından Munzur Dağı tırmanışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayserili dağcılar büyük ilgi gösterdi. Tunceli’nin Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan ve buzul gölleri ile ünlü olan Milli Park statüsündeki Munzur Dağı tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Zirveye tırmanan dağcılar flamalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Munzur Dağı tırmanma etkinliğimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tırmanışa katılan dağcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.