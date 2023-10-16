Kayserili sporcular Berkay Acar ile Emine Nur Kocaoğlu; 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda karışık çiftlerde Türkiye ikincisi oldu.

15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Çorum’da yapıldı. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan Berkay Acar ve Emine Nur Kocaoğlu; ’Karışık Çiftler’ grup müsabakasında Türkiye 2.’si oldu. Yine aynı şampiyonada ’Çift Erkekler’ grup müsabakasında ise Berkay Acar ve Ayaz Talha Şahin Türkiye 3.’sü oldu.

Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.