Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Mardin/Dara Antik Kenti’nde yapılan “Mardin MTB Cup XCO C2” Yarışında 6 madalya kazandı.

Mardin/Dara Antik Kenti’nde yapılan “Mardin MTB Cup XCO C2” Yarışları büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalarda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisikletçileri 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Müsabakalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının aldığı dereceler şu şekilde:

Büyük Kadınlar Kategorisinde Melike Havva Yiğit ikinci, Genç Kadınlar Kategorisinde Ayça Erdoğan birinci, Genç Erkekler Kategorisinde Sami Yusuf Önder üçüncü, U17 Erkekler kategorisinde Muhammet Mustafa Sandık birinci, U17 Erkekler kategorisinde Habib Pınar üçüncü U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel üçüncü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Cemal Kuş’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.