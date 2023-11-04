Erzurum Mantısı, Antalya’daki Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te sadece mantısıyla ünlü Kayseri’yi değil, TOBB’un Kayserili Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da şaşırttı. Devler ligini andıran fuarda Erzurum standına konuk olan Hisarcıklıoğlu, Coğrafi İşaret Belgeli Erzurum Mantısına adeta hayran kaldı. Anadolu Su Böreği markasıyla Erzurum’un yüz akı olan ve Türkiye’nin dört bir yanını tescilli Erzurum Su Böreği ve Erzurum Mantısı ile tanıştıran Serkan Akköse, YÖREX’te misafir ettiği Rifat Hisarcıklıoğlu’na tadım yaptırmayı ihmal etmedi. Erzurumlu genç girişimci Serkan Akköse, mantısıyla meşhur olan Kayseri’ye, Erzurum Mantısı ile mesaj gönderdi. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Erzurum Mantısı ikram eden Akköse, Antalya Yöresel Ürünler Fuarına da yine damgasını vurdu.

TOBB’un Kayserili Başkanı’na Erzurum Mantısı

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te adeta Erzurum rüzgarları estiren Serkan Akköse, Anadolu Su Böreği ve Erzurum Mantısı sunumuyla fuarın gözdesi oldu. Erzurum’un meşhur su böreğini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı başararak Dadaş’ın gurur kaynağı olan Serkan Akköse, yeni bir hamleyi de Erzurum Mantısı ile yaptı. YÖREX’te görücüye çıkardığı tescilli Erzurum Mantısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Akköse, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan da tam not aldı. Mantısı ile meşhur Kayseri’ye Erzurum Mantısı ile mesaj veren Akköse, Dadaş’ın damak çatlatan lezzetini TOBB’un Kayserili Başkanı Hisarcıklıoğlu ile de tanıştırdı. Erzurum standına ETB Başkanı Hakan Oral ve ETSO Başkanı Saim Özakalın’la birlikte gelen Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisine ikram edilen Erzurum Mantısına 100 üzerinden 100 puan verdi. ETSO Başkanı Özakalın’ın kendi elleriyle ikram ettiği Erzurum Mantısı için “Çok Lezzetli” yorumunu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu girişiminden dolayı Akköse’yi kutladı. Erzurum standında yaşanan renkli görüntülere, orada bulunan Dadaşlar da tanıklık ederken, yapılan yorumlar da bir o kadar ilginç oldu. Fuarı gezen Erzurumlu ziyaretçiler, Erzurum Mantısının tanıtımını, mantısıyla meşhur olan Kayseri ve yine Kayserili TOBB Başkanı ile birlikte yapmanın dâhiyane bir fikir olduğunu belirterek, “Tereciye tere satmak işte budur” dediler.

Erzurum’un Onlarca Tescilli Ürünü YÖREX’te görücüye çıktı

“Su Böreğinden Kadayıf Dolmasına, Cağ Kebaptan Erzurum Mantısına, İspir Kuru Fasulyesinden Civil ve Göğermiş Peynire, Peynir Helvasından İspir Kuru Fasulyesine varıncaya kadar Coğrafi İşaretli onlarca Erzurum ürününün görücüye çıktığı YÖREX’te şehrimizi temsil etmekten büyük mutluluk duyduk” diyen Erzurumlu genç girişimci Serkan Akköse, Kayserili TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan tam puan alan Erzurum Mantısı ile de ayrıca gururlandıklarının altını çizdi.

Kayserili TOBB Başkanı, Erzurum Mantısına Tam Puan Verdi

Akköse, şunları kaydetti: “Şehrimizde 54 Coğrafi İşaretli ürün bulunuyor ve bu ürünlerin arasında üretimini bizim yaptığımız Erzurum Su Böreği ve Erzurum Mantısı da var. Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığımızın girişimleriyle tescil edilen Erzurum Mantısını, YÖREX’te çok özel bir isimle buluşturduk. TOBB’un Kayserili Başkanı Sayın Rifat Hisarcıkloğlu standımızı ziyaret edince, kendisine Erzurum Mantısını tattırdık. ETSO Başkanımız Sayın Saim Özakalın, TOBB Başkanımıza Erzurum Mantısını kendi elleriyle ikram etti. Sayın Hisarcıklıoğlu Erzurum Mantısını çok sevdi ve 100 üzerinden 100 puan verdi. Bu da demek oluyor ki, mantı denilince bundan böyle akıllara sadece Kayseri değil, Erzurum da gelecek”

Erzurum, Coğrafi Tescilde Türkiye 3’üncüsü

Yöresel lezzetlerin tanıtımı için Erzurum adına çok özel bir misyon yüklenen genç iş insanı Serkan Akköse, şehrin zengin mutfak kültürünü Türkiye’nin dört bir yanıyla buluştururken, Coğrafi İşaret vurgusunda da bulundu. Akköse, Coğrafi İşaret Belgeli ürün sayısı bakımından Erzurum’un Türkiye 3’üncüsü olduğunu dile getirerek, “Bu noktada Erzurum Ticaret Borsamızın ve Başkan Sayın Hakan Oral’ın büyük gayretleri oldu. Şehrimizin eşsiz lezzet ürünlerinin tescil edilmesi hususunda Erzurum Ticaret Borsamıza ve Başkanımıza şükran borçluyuz. Şehrimizi ve damak tatlarımızı Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafında tanıtmaya birlikte devam edeceğiz” dedi.