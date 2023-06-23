Kayserili antrenör Sebahattin Tekin, Azerbaycan Premier Lig takımlarından FK Sebail ile anlaştı.

Kayseri’nin yetiştirdiği önemli antrenörlerden Sebahattin Tekin, Azerbaycan Premier Ligi’ne transfer oldu. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarını hedefleyen FK Sebail takımında görev yapacak olan Sebahattin Tekin, ünlü teknik direktör Şahin Diniev’in yardımcılığını üstlenecek.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Sebahattin Tekin, hem Kayseri’yi hem de ülkemizi Azerbaycan liginde en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Sebahattin Tekin, daha önce Lorant ve Bülent Korkmaz döneminde Kayseri Erciyesspor’da, Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda antrenörlük görevi üstlenmişti.