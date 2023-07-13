Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, tranferde hız kesmiyor. Sarı siyahlı ekip, Cengiz Çay ve Celal Demir’i kadrosuna kattı.

Süper Amatör Küme için geri sayım devam ederken Makineleri Kayserigücü de transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sarı siyahlı ekip, son olarak iki yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. İlk olarak iç transferde Abdullah Gürbüz ile yeniden anlaşma sağlayan Kayserigücü, dış transferde de boş durmuyor. Antrenör Rasim Aykurt’un istediği oyuncuları bir bir kadrosuna katan sarı siyahlı ekip, Cengiz Çay ve Celal Demir’i renklerine bağladı. Kulüp sosyal medyasından yapılan açıklamada; “Kulübümüz yeni sezonda Cengiz Çay ve Celal Demir ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncularımıza ve kulübümüze hayırlı olsun” denildi.