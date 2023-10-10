Kayserigücü Futbol Kulübü, antrenör Rasim Aykurt ile ile yollarını ayırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 2023-2024 sezonuna Kayseri Atletikspor mağlubiyeti ile başlayan Kayserigücü Futbol Kulübü’nde alınan karar sonrası antrenör Rasim Aykurt ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rasim Aykurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aykurt’a bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.