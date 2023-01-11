Kayseri Süper Amatör Küme’ mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü, antrenör Emrah Çıtak ile yollarını ayırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme’ mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü, antrenör Emrah Çıtak ile yollarını ayırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü’nde ayrılık yaşandı. Ligin 13. haftasında Kocasinan Şimşekspor’a 2-0 mağlup olan sarı siyahlıların maçın ardından yapılan toplantı sonrası antrenör Emrah Çıtak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Tecrübeli antrenör Emrah Çıtak, Kayserigücü Futbol Kulübü başında çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "A takım antrenörümüz Emrah Çıtak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.