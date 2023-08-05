Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, 8 Ağustos’ta yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

Kayseri Süper Amatör Küme’de yeni sezon için geri sayım başladı. Son 2 sezondur hedefinin gerisinde kalan Kayserigücü FK 2023-2024 sezonunda umutlu. Yeni sezon öncesi transferi tamamlayan sarı siyahlı ekip, 8 Ağustos Salı günü sezonun ilk antrenmanını yapacak. Antrenör Rasim Aykurt nezaretinde sezonu açacak olan Kayserigücü FK hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kayserigücü FK, ilk etap kampını tamamladıktan sonra ikinci etap için Avanos’a gidecek. Sarı siyahlı ekip 24-25-26 Ağustos’ta yapacağı kampta, 2 hazırlık karşılaşması oynayacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.