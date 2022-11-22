Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte önemli bilgiler veren Kayserigaz, vatandaşları bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumamaları yönünde uyardı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte önemli bilgiler veren Kayserigaz, vatandaşları bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumamaları yönünde uyardı.

Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, soba ve doğalgazlarını yakmaya başladı. Kayserigaz da vatandaşların bakımlarını yaptırmaları ve baca temizliklerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Kayserigaz’dan yapılan uyarı şu şekilde:

“Havalandırma menfezinizi asla kapatmayın. Yakıcı cihazların bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Bacanızı her yıl temizletin. Doğalgaz cihaz bacasını aspiratör bacasına bağlatmayın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın. Karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Banyolarınızda bacalı cihaz kullanmayın.”