Kayseri’de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy 582 bin 88 oy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıkarken, en fazla oy ise 371 bin 735 oy ile AK Parti’ye çıktı.

Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde resmi oy oranlarına İhlas Haber Ajansı ulaştı. Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan verilere göre, ilde 934 bin 451 oy kullanırken, sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 582 bin 88 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 252 bin 613, Sinan Oğan 81 bin 125, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 3 bin 294 oy aldı. Ayrıca, 15 bin 331 oy pusulası da geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 16 ilçenin dağılımı ise şu şekilde:

“Akkışla: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 83, Muharrem İnce 32, Kemal Kılıçdaroğu bin 558, Sinan Oğan 266.

Bünyan: Recep Tayyip Erdoğan 11 bin 739, Muharrem İnce 107, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 452, Sinan Oğan bin 244.

Develi: Recep Tayyip Erdoğan 31 bin 956, Muharrem İnce 173, Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 640, Sinan Oğan 2 bin 734.

Felahiye: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 131, Muharrem İnce 10, Kemal Kılıçdaroğlu bin 133, Sinan Oğan 192.

Hacılar: Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 1, Muharrem İnce 28, Kemal Kılıçdaroğlu bin 359, Sinan Oğan 559.

İncesu: Recep Tayyip Erdoğan 13 bin 96, Muharrem İnce 98, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 637, Sinan Oğan bin 353.

Kocasinan: Recep Tayyip Erdoğan 162 bin 514, Muharrem İnce 933, Kemal Kılıçdaroğlu 72 bin 554, Sinan Oğan 23 bin 998.

Melikgazi: Recep Tayyip Erdoğan 239 bin 196, Muharrem İnce bin 223, Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin 420, Sinan Oğan 34 bin 879.

Özvatan: Recep Tayyip Erdoğan bin 954, Muharrem İnce 13, Kemal Kılıçdaroğlu 619, Sinan Oğan 185.

Pınarbaşı: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 96, Muharrem İnce 91, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 811, Sinan Oğan bin 211.

Sarıoğlan: Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 766, Muharrem İnce 45, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 609, Sinan Oğan 521.

Sarız: Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 553, Muharrem İnce 25, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 605, Sinan Oğan 389.

Talas: Recep Tayyip Erdoğan 56 bin 425, Muharrem İnce 284, Kemal Kılıçdaroğlu 37 bin 120, Sinan Oğan 11 bin 148.

Tomarza: Recep Tayyip Erdoğan 10 bin 258, Muharrem İnce 74, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 76, Sinan Oğan 896.

Yahyalı: Recep Tayyip Erdoğan 19 bin 443, Muharrem İnce 96, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 574, Sinan Oğan bin 35.

Yeşilhisar: Recep Tayyip Erdoğan 6 bin 877, Muharrem İnce 62, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 446, Sinan Oğan 515.”

En çok oy AK Parti’ye atıldı

Öte yandan, 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde de en çok oyu 371 bin 735 oy ile AK Parti alırken, ikinci parti 176 bin 560 oy ile MHP, üçüncü parti 155 bin 939 oy ile CHP, dördüncü parti 93 bin 372 oy ile İYİ Parti oldu. Diğer partilerin oy oranları ise, “Millet Partisi 918, Hak ve Özgürlükler Partisi 460, Türkiye Komünist Partisi 483, Türkiye Komünist Hareketi 138, Sol Parti 330, Genç Parti bin 282, Memleket Partisi 8 bin 336, Büyük Birlik Partisi 17 bin 702, Yeniden Refah Partisi 32 bin 690, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 7 bin 648, Türkiye İşçi Partisi 3 bin 559, Yenilik Partisi 309, Halkın Kurtuluş Partisi 420, Milli Yol Partisi 652, Vatan Partisi bin 77, Zafer Partisi 29 bin 821” şeklinde belirlendi.

Bağımsızların oy oranı

Kayseri’de bağımsız milletvekili adayı olarak seçime girenlerin oy durumu da, “Mutlu Akkaya 8 bin 994, Vedat Ali Özışık 2 bin 590, Emre Çakmakçı 526, Ahmet Ülgen 86, Bilal Bulut 114" olarak belirlendi.

Yeni milletvekilleri

Kayseri’yi yeni dönemde TBMM’de temsil edecek olan milletvekilleri ise şu şekilde:

“AK Parti: Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy.

MHP: İsmail Özdemir, Baki Ersoy

CHP: Aşkın Genç, Mahmut Arıkan

İYİ Parti: Dursun Ataş.