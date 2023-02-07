Kayseri’de yatak üretimi yapan bir iş yeri, deprem bölgesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için bölgeye yatak gönderdi.

Kayseri’de yatak üretimi yapan bir iş yeri, deprem bölgesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için bölgeye yatak gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki ve Elbistan ilçesindeki 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen bölgelere Kayseri’den de yardım eli gecikmedi. Kayseri’de yatak üretimi yapan bir iş yeri, deprem bölgesine toplam 4 kamyon yatak gönderdi. Depremin ardından erken saatlerde iş yerine gelerek yatak üretimi yaptıklarını söyleyen iş insanı Tolga Karakaş, “Şöyle bir durumumuz oldu, gece yaşadığımız depremden dolayı hepimiz malum sokağa çıktık ve soğuk kış şartlarında neler yapabiliriz diye kaldık. O anki mağduriyet anını yaşadık ve bu durumda göçük altında kalan insanlar aklımıza geldi, yaralılar aklımız geldi, hayatını kaybeden insanlar aklımıza geldi. Bu durumda insanların en büyük gereksinimleri sığınma, sıcak yiyecekler, battaniye ve buna benzer ihtiyaçlar aklımıza geldiğinden dolayı ve yatak sektöründe olduğumuz için elimizden geldiğince tüm ekibi toplayarak sabaha karşı saat 5 sularında yatak üretimi yaptık. 2 kamyon üretimi çıkarttık ve hızlı bir şekilde sevk ettik. Sevkiyatlarımızı da sivil toplum kuruluşlarına verdik. 2 kamyonumuz daha şu anda çıkmaya hazır ve bunları de sevk edeceğiz. 80 yatak bir gönderdik, 80 yatak daha gönderiyoruz şu anda. Daha devamında da elimizden geldiği kadar göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Karakaş, sektör temsilcilerinin imkanlarını zorlayarak ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiğini söyleyerek, “Firmamız olarak elimizden geldiği kadar yardımlarımız devam edecek ama bu sadece yatak olarak değil, gereksinimleri bilebilirsek buna istinaden yön alacağız. İmkanlar gereğince ne olabilir bilmiyorum ama biraz fazla zorlayabilirsek diğer iş insanlarının da yardım etmelerini isteriz. Bizim sektörümüz yatak olduğundan dolayı ilk aklımıza gelen gereksinimlerden uyku, yatak, sıcak bir şekilde barınmaları oldu. Bunu sabah saatlerine karşı hepimiz yaşadık. Kimisi eşofman, kimisi de pijamalarıyla kendisini sokağa attı. Hiçbir şekilde malımızı mülkümüzü alıp götüremedik yanımızda. Benim de aklıma ilk gelen şu oldu, yarım saat soğukta dursam burada soğuktan nasıl titrerim ama göçük altında insanların saatlerce, günlerce altında kaldıklarını düşündüm. O yüzden firmamızda ne varsa direkt yardım etmek istedik. Kesinlikle onların da bu konularda aynı şekilde yardım etmesini isteriz. Gereksinimlerde gıda sektörü olanlar gıda, tekstil sektöründe olanlar tekstil şartlarını zorlayarak battaniye, giyim ve buna benzer yardımlarda bulunmalarını isteriz” ifadelerini kullandı.