Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılında kent genelinde 1 milyar 394 milyon 972 bin TL değerinde içme suyu ve atık su yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde güçlü altyapı yatırımlarına imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, geride bırakılan 2024 yılında da başarılı çalışmalara imza attı.

Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışan KASKİ, ince eleyip sık dokuyarak titiz bir yöntem izledi. Merkez ve ilçelerin adeta şantiye alanına çevrildiği 2024 yılında 709 bin 656 metre uzunluğunda 1 milyar 394 milyon 972 bin TL değerinde içme suyu ve atık su yatırımı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun şekilde projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti ve özellikle kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında tüm imkânları seferber ettiklerini ifade etti.

‘Sağlıklı altyapı sağlıklı gelecek’ ilkesiyle altyapıyı en güçlü hale getirebilmek için KASKİ’nin 2024 yılında da gece gündüz demeden merkez ve ilçelerde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç şunları paylaştı: “Dünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün su kaynaklarının önemi artarken, tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme suyunu kentimizin tamamına sorunsuz bir şekilde ulaştırmanın gayreti ile çalışıyoruz. İçme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için büyük bir titizlikle yol alıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 515 bin 647 metre uzunluğunda 987 milyon 888 bin 102 TL maliyet ile içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Diğer yandan atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için de 194 Bin 9 metre uzunluğunda 407 milyon 84 bin 829 TL’lik atık su hattı imalatı yapıldı. Halkımıza hayırlar getirmesini temenni ederim. Kentimiz genelinde altyapı hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek.”