Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları, 20-22 Mart 2025 tarihlerinde Bursa Uludağ’da düzenlenecek Alp Disiplini Milli Takım Seçme Yarışması’nda mücadele edecek.

Alp Disiplini Milli Takım Seçme Yarışmaları 20-22 Mart 2025 tarihlerinde Bursa Uludağ’da düzenlenecek. Bu yarışmalara Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü’nden 6 sporcu milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporculara ve antrenör Murathan Uçar’a başarılar dileyerek desteklerini iletti. Yarışmalarda Kayseri’yi temsil edecek sporcular ise şu şekilde:

U14 Kızlar: Adile Ortaköylüoğlu

U14 Erkekler: Recep Nesle

U16 Kızlar: Rana Yaylacıoğlu, Merve Seçilir

U16 Erkekler: Ömer Faruk Karadoğan, Muhammed Emin Topaloğlu