Kayseri’de polis ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri’de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi. Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan 8 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.