Kayseri’de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, 24 itfaiye aracının katılımı ile 69 itfaiye personeli tarafından 2 saatte söndürüldü.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 13 araç ve 39 personel, Kayseri OSB İtfaiyesi’nden 11 araç ve 30 personelin katılımı ile 2 saatte söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.