Kayseri’de organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde bulunan boru profil fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ve Kayseri OSB itfaiyesinden toplam 20 araç ve 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.