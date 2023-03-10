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Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde saat 05:28’te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Sultanbeyli Belediyesi Elbistan ve Kırıkhan’da depremin yaralarını sarıyor

Sultanbeyli Belediyesi Elbistan ve Kırıkhan’da depremin yaralarını sarıyor

Kayseri’de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı.

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