Öte yandan, Yeşilhisar ilçesinde de okulların boşaltıldığı öğrenildi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.7 ve 4.3 büyüklüğündeki deprem Develi ilçesinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, o anları anlattı. Yaşadıklarını anlatan Develililer, "Pencerenin önündeki çiçekler sallandı. Hemen kendimizi dışarı attık" dedi.

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