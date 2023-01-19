Yağışın olmadığı Kayseri’de, barajlardaki su seviyeleri ciddi şekilde azalırken, çiftçileri "kuraklık" korkusu sardı. Kayseri’de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydeden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor" dedi.

Yağışın olmadığı Kayseri’de, barajlardaki su seviyeleri ciddi şekilde azalırken, çiftçileri "kuraklık" korkusu sardı. Kayseri’de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydeden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor" dedi.

Kayseri’de kar ve yağmurun yeteri kadar yağmamasından dolayı barajlardaki su seviyeleri azaldı. Kentte bulunan Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi sıfıra düşerken, kentin en büyük barajı olan Yamula’da ise su seviyesi yüzde 7’lere kadar düştü. Suların altında kalan eski yapılar ise, suların çekilmesiyle beraber gün yüzüne çıktı.

"Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de yoğun şekilde kuraklığın yaşandığını kaydederek, "Güz döneminde yağmur yağmadı. Bundan dolayı ekinler randımanlı çıkmadı. Bu durum halen sürüyor. "Kar yağar" dedik ama kar da yağmadı. Yaşanan kuraklıktan dolayı tüm Türkiye’deki çiftçilerimizde bir tedirginlik var. Kimsenin elinde olan bir şey değil. Kayseri’de kuraklık aşırı derecede devam ediyor. Ekilen yerlerde ekinlerin bir kısmı çıktı ama bir kısmı da çıkmadı. Kuraklıktan dolayı hem ülkemize hem de çiftçimize çok ciddi kayıpları oluyor. Hem yem kaybı hem de hayvanlar yaylaklarda istedikleri kadar ot bulamıyorlar. Bundan dolayı hayvancılıkta sıkıntıya giriyor. Kayseri kuraklıktan nasibini alıyor ama bizler de inşallah önlemlerimizi alırız. Ne derecede başarılı olabiliriz ama onu da bilemiyorum. Barajlarımızdaki su seviyeleri çok ciddi şekilde düştü. Geçen sene de çok ciddi derecede düşmüş Kar yağışından sonra artış yaşanmıştı. Bu sene kar yağmadığı için barajlardaki su seviyesinde yükselme yok. Artık suyun barajların ve sulu tarıma geçmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öyle bir zaman gelir ki, belki suyun damlasına bile muhtaç olabiliriz. O yüzden nerede olursak olalım, suyun kıymetini bilmek durumundayız. Çılgın sulama gibi yöntemlerle sulamanın artık bitmesi lazım. Su kıymetli ve bundan sonra daha da kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, kuraklıktan dolayı çiftçilerin mağdur olmaması için ürünlerini TARSİM ve kuraklık sigortası yaptırmaları gerektiğini kaydetti.