Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın yeni yıla huzurla girmesi için il genelinde denetim yaptı.

Saadet’in yeni başkanından yeni açılım Saadet’in yeni başkanından yeni açılım

Yeni yıla girilirken şehirde tüm önlemleri alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; araç ve yayalar üzerinde denetimler yaptı. Şehrin birçok noktasında uygulama yapan ekipler; araçların kurallara uyup uymadığını denetlerken, yayalar üzerinde de sorgulamalar yaptı. Denetimlerde şoförlerin alkolü de ölçülürken, ekipler vatandaşların yeni yılını da kutladı.

Kayseri’de yılbaşında 2 bin 856 polis görev yaptı.

Kaynak: iha