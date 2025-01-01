Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın yeni yıla huzurla girmesi için il genelinde denetim yaptı.

Yeni yıla girilirken şehirde tüm önlemleri alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; araç ve yayalar üzerinde denetimler yaptı. Şehrin birçok noktasında uygulama yapan ekipler; araçların kurallara uyup uymadığını denetlerken, yayalar üzerinde de sorgulamalar yaptı. Denetimlerde şoförlerin alkolü de ölçülürken, ekipler vatandaşların yeni yılını da kutladı.

Kayseri’de yılbaşında 2 bin 856 polis görev yaptı.