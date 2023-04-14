Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği tarafından Yaz Temel Dağcılık Eğitimi programı düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada 22-28 Mayıs tarihleri arasında Yaz Dağcılık Temel Eğitim Programı düzenleneceği bildirildi. Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından organize edilen eğitim programında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere ders verilecek. 22-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan eğitime katılmak isteyenler başvurularını 29 Nisan tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Kursa katılmak isteyenlerden ilk yardım belgesi zorunlu olarak istenecek.