Kayseri’de polis ekipleri tarafından yasa dışı silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah bulunduran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.