Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Tersakan ve Kaftangiyen avlaklarında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma kontrol, denetimleri yapıldı. Denetim esnasında, yasa dışı avlanan 2 şahsa 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’ gereğince idari işlem uygulandı.

Kayseri’de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

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