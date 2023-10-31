Kayseri’de Erciyes Anadolu Holding ile OSB Teknik Koleji tarafından Eğitim Atölyesi İş Birliği Protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile OSB Teknik Koleji öğrencileri kurulan atölyede işi öğrenerek, holding bünyesinde bulunan firmalarda stajlarını tamamladıktan sonra başarılı olurlarsa istihdam edilecek.

Erciyes Anadolu Holding Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding yatırımlar, İştirakler ve İş Geliştirme Koordinatörü Murat Aksu, okul yönetimi ve firma yetkilileri katıldı.

Vasıflı personel istihdamı için adım atmaya devam edeceklerini söyleyen Erciyes Anadolu Holding yatırımlar, İştirakler ve İş Geliştirme Koordinatörü Murat Aksu, “Burada bu vesile ile bulunmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Biz 12 bini aşkın çalışanı olan Kayseri’nin en büyük iş vereniyiz ancak son dönemde bütün organize sanayi ve bütün Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının yaşadığı problemlerin bir kısmını bizler de yaşamaya başladık. Nitelikli personel, nitelikli teknik adam, nitelikli mühendis bulmak konusunda malum zorluklarımız var. Bir taraftan da ülkemizin acı gerçeği çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. CEO’muzun bizlere desteği ve katkılarıyla üniversitelerimizi milli eğitim ve ilgili kuruluşlarla çok ciddi iş birlikleri içerisindeyiz. Ancak bu yapılanların da yeterli olmadığının çok farkındayız. OSB Teknik Koleji’ne HES Kablo’nun teknik adamları uzunca bir süredir haftanın bir günü giderek eğitimler veriyor gençlerimizin daha iyi yetişmesi için. Bugün de yine bir protokolle birlikte OSB Teknik Koleji ile birlikte yapacağımız yeni bir iş birliğinin ilk adımını atacağız inşallah. Sene başından bu yana bin 108 adet mavi yakalı çalışanı şirketlerimiz bünyesinde işe almışız. Bu çok ciddi bir rakam ama hali hazırda 500’ün üzerinde daha ihtiyacımız var. Büyüyoruz, üretiyoruz ancak personel ihtiyacımız var. Bu çerçevede mobilya şirketlerimizin katılımı ile bir protokol imzalayacağız. Bu protokol çerçevesinde 30 tane döşeme ünitesi, 12 tane dikiş makinesi ve 1 tane kenar kapama makinesinden oluşacak bir eğitim atölyesini OSB Teknik Koleji’ne kazandırmış olacağız. Bu da şu demek; yaklaşık 400 tane mobilya ve iç tasarım öğrencisine ev sahipliği yapan okulumuzdaki öğrenciler her hafta 1 günlerini bu atölyede aktif olarak çalışarak geçirecekler. Bizim usta eğiticilerimiz ve usta mühendislerimiz yöneticilerimiz bu eğitimlere aktif katkı verecekler bizzat dahil olup. Sonrasında da 12. sınıfa geldiklerinde biz bu gençlerimizi yine grup firmalarında, mobilya firmalarında istihdam edeceğiz, zorunlu stajlarını yaptıracağız ve aralarından başarılı olan gençlerimizi de inşallah öncelikli olarak grubumuz bünyesine kazandıracağız. Bu anlamda hem şehrimizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak hem gençlerimizin iş bulması için onlara ciddi bir alan açacak hem de bizim ve OSB’deki diğer şirketlerimizin ihtiyacı olan vasıflı personelin yetişmesine, ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir adım atmış olacağız”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da, “Bizim buradaki hedefimiz, ilmin yanında fabrikanın kokusunu, psikolojisini alan, gerçekten deneyimli, bilgili yavrularımızın yetiştirilmesi ve bu sanayiye kazandırılması. En büyük sıkıntımız yıllar boyunca ülkemizde yavrularımız okuyorlar, ilim sahibi oluyorlar ama bunu pratiğe dökmedikleri için ne yazık ki başarılı olamıyorlar. İlimle pratiği birleştiremiyorlar. En büyük sıkıntımız ülke olarak bu. İnşallah bizler de yeni yönetim anlayışıyla, kıymetli hocalarımızla yeni bir misyon oluşturduk. Biz herkese açığız dedik. Bütün sanayicimiz gelecek, orada öğrenci için bölüm açacak, yetişecek öğrencilere sahip çıkacak ve makinelerini getirecekler. Biz bunu öncelik olarak kabul ediyoruz. Organize sanayi bölgemiz, üretimin merkezi olmasının yanında inşallah eğitimin de merkezi olacak. İnşallah bu proje hayırlara vesile olur diyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise konuşmasında, “Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımızın bu dönemden itibaren yoğun bir şekilde genel politikalarından bir tanesi sektörel mükemmeliyet merkezleri kurmak. Bu ne demek; sektörle iş birliği içerisinde sektörün ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirecek ve şu anda pilot çalışmaları başlatıldı. Türkiye genelinde 150, bizim de ilimizde 6 tane okul mükemmeliyet merkezi olarak tanımlandı ve bunların çalışmaları başladı. İlimizde 233 tane lisemiz var ve bu liselerimizden 63 tanesi meslek lisesi. Buna ilaveten 5 tane de meslek eğitim merkezimiz var. Bu liselerde eğitim alan toplam öğrenci sayımız 81 bin 730 bunlardan da 22 bin tanesi meslek eğitimi öğrencisi. Bu sayıları hızlı bir şekilde yükseltmeye çalışırken, aynı zamanda temel politika şu; eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi mesleki eğitim alanında da niteliği arttırabilmek. Sadece nicelik olarak büyümek değil, niteliği ve ulaşılabilirliği arttırmak” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de, “Aslında biz Kayseri’nin en büyük holdinglerinden bir tanesiyiz. Yaptığımız işleri çok iyi yapıyoruz ama PR’ını yapamıyoruz. Bu da bizim eksikliğimiz olsun. Biz şampiyonlar ligindeyiz ama mütevazı bir şekilde gidiyoruz. Sanki süper ligde oynuyor gibi gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörlerin 5 tanesinde Türkiye’nin lideriyiz. 8 sektörle hizmet veriyoruz ama bu 8 sektörden 5 tanesi de Türkiye’nin birinci şirketi Erciyes Anadolu Holding’e ait. Demek ki bu sektörlerde en ileri teknoloji, en iyi altyapı ve insan kaynağı bu holdingde ve biz her çıktığımız ortamda bu kaynaklarının tamamının Kayseri sanayisinin emrinde olduğunu söylüyoruz. KAYÜ, ERÜ, OSB,milli eğitim, İŞKUR ile çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin tamamında buradaki bilgi birikimi bu kurumların hepsinin emrindedir. İnşallah bu projelerin yenileri şehir talep etikçe artar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şehrimizin, insanımızın kıymetini bilmeliyiz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmama yönünde herkesin gayret gösterdiği güzel bir şehir, kadim bir şehir, üreten bir şehir, ihracata elinden geldiği kadar destek veren bir şehirdir. İSO 500’ün ikinci etabında da 15 firmamız var, içerisinde 2 tane de Erciyes Anadolu Holding’imizin kuruluşu var, sizleri tebrik ediyoruz, tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz, onlar bizim gururumuzdur. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediye başkanları el ele, gönül gönüle size nasıl hizmet etmemiz gerekirse bu konuda biz sizin hizmetkârınızız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Eğitim Atölyesi İş Birliği Protokolü imzalandı.