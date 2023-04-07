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Gözaltına alınanlardan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, işlemleri tamamlanan 7 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Nisan - 7 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 36 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda, 493 gram çeşitli uyuşturucu madde, 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Diyarbakır ve Van’da toplam 47 kilo uyuşturucu ele geçildi

Diyarbakır ve Van’da toplam 47 kilo uyuşturucu ele geçildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 36 kişi yakalandı.

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