Uyuşturucu ile mücadele konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aman vermeden devam ediyor. Ekiplerce 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

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