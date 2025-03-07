Kayseri’de uyuşturucu madde ticaret yapan şahsa, yargılandığı duruşmada 17 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yıl hapis cezası

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan H.K., suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını dile getirdi ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.K.’ya ’ uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 17 yıl hapis ve 171 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Ayrıca H.K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.