Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 55 kişiden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-08 Aralık tarihleri arasında yapılan 24 operasyonda 55 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan 20’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken; operasyonlarda toplamda 1 kilo 623,35 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.