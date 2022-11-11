Kayseri’de okulların ara tatile girmesinin ardından Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 6. ve 7. hafta karşılaşmaları için hafta içi mesaisi de başlıyor.

Kayseri’de okulların ara tatile girmesinin ardından Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 6. ve 7. hafta karşılaşmaları için hafta içi mesaisi de başlıyor.

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Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, sıkışan maç programını rahatlatmak, öğrencilerin ara tatilde spor yaparak tatilini değerlendirmesi amacıyla hafta içine U-14 karşılaşmaları koyduklarını söyledi. 15 Kasım Salı günü Savaş Kurt U-14 Ligi’nde Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahalar ile Vali Muammer Güler Stadı’nda toplam 10 karşılaşma oynanacak.

Savaş Kurt U-14 Ligi’nde 17 Kasım Perşembe günü ise yine Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahalar ve Vali Muammer Güler Stadı’nda 10 karşılaşma oynanacak.