Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı’nda düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası başladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı’nda düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası başladı.

Kuşçu Marina’da 7 farklı sınıfta 35 yarışmacının kayıt yaptırdığı yarışlar, Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenecek. Türkiye’nin en hızlı jetlerinin Yamula Barajı’nda boy göstereceğini söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, “Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’nın 2022 final mücadelesini Kayseri’de Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Yamula Barajı’nda düzenleyeceğiz. 7 farklı sınıfta 35 yarışmacımız kayıt yaptı. Hem kadınlarda hem gençlerde ve büyük sınıf dediğimiz Türkiye’nin en hızlı jetlerinin final mücadelesi olacak. İlk etap Bodrum’da yapılmıştı. Orada ciddi bir katılım olmuştu. Yarışmacı arkadaşlarımız Kuşçu Marina’ya da geldiler. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 75 kişilik bir ekip, bu şampiyona için geldi” dedi.

"Bu tarz organizasyonlar genellikle denizlerde yapılıyor"

2022 yılının şampiyonlarının Kayseri’de Yamula Barajı’nda belirleneceğini ifade eden Geren, “Kayseri’nin denizini biz zaten uzun zamandır takip ediyorduk. Bu tesis yapıldığı günden itibaren zaten bu bölgede ne gibi organizasyonlar yaparız diye bunun araştırması içerisindeydik. Bu tarz organizasyonlar genellikle denizlerde yapılıyor. Ancak biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu sporu ülkemizin her şehrinde yapmak istiyoruz. Kayseri’de bu yerlerden bir tanesiydi. Özellikle bu tesisi biz ekibimizle uzun zamandır inceliyorduk. 2022 yılında yapmak nasip oldu. Bütün her şeyi ile ilk etapta Türkiye Şampiyonası yapmak daha sonrasında da uluslararası organizasyonlar yapmak için bu tesis hazır” ifadelerini kullandı.