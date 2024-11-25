Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürürken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 100’ü aşkın vatandaşı da kurtardı.

Kent genelinde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, 7/24 saat çalışmalarını sürdürürken mahsur kalan vatandaşlara da anında müdahale ederek yardım sağladı. Belediye ve zabıta ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan istikametlerinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çevril Mahallesi’nden Erkilet merkeze giden güzergâhta yoğun tipi ve yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları arazi araçları, greyderler ve kepçelerle alarak güvenli noktalara taşıdı. Günün ağarmasıyla tipinin hafiflediği anlarda yol açma çalışması yapılarak, araçların da tahliyesi sağlandı. Ayrıca Çevril istikametinde 2’si çocuk 4 kişilik aileyi kurtaran Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya karayolunda mahsur kalan 4 kişiyi de kurtardı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de yolda mahsur kalan 41 ambulans, 157 de araçlarında mahsur kalan vatandaşı kurtarırken, Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi’nde mahsur kalan bir çobanı da güvenli bölgeye tahliye etti. Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi’ne bağlı yaylada mahsur kalan çoban da ekiplerin AFAD ile ortak çalışmaları sonucu kurtarıldı.

100’ü aşkın vatandaşı kurtaran belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ve koordineli müdahaleleri sayesinde kar yağışı nedeniyle yaşanan sıkıntılar minimuma indirilerek, vatandaşlar güvenli ve başarılı bir şekilde ikametlerine ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerine tüm bölgelerde yürütülen çalışmalarda destek oldu.