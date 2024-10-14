Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa sunulan yaklaşık 20 ton etil alkole ele konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi’nde M.T. ve M.Y.’nin işletmeciliğini yaptığı iş yerinde kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketi ile satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu tesiste Adana’dan temin edilen sanayi tipi etil alkolün işlenerek kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkole dönüştürüldüğü ve işletmede bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma ruhsatı bulunmadığı, izinsiz olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede yapılan aramada 8 tank içerisinde yaklaşık 20 bin litre etil alkol olduğu değerlendirilen madde, farklı isimlerde yüzey temizlik malzemesi etiketleri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınırken, işletmedeki tüm tanklar da mühürlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.