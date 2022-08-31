Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Edirne bildiğine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında ve ikametinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. şüpheli şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet dijital dedektör, 1 adet el yazması Kur’an-ı Kerim ve 15 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.